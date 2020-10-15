AA

Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor.

AA'nın haberine göre antik kentin tespit edilen en önemli mimari yapısı antik tiyatrodaki kurtarma kazısı, Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığı ve Belediyenin desteği ile dört yıldır sürdürülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, yaptığı açıklamada, tarihi kaynaklarda Apameia'nın Roma döneminde Ephesos'tan sonra Anadolu'nun ikinci büyük ticari merkezi olarak bilindiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 2017'den itibaren Apameia'nın tiyatro kısmındaki kurtarma kazısı çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ile AKÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin görev aldığı kazı çalışmalarında antik tiyatrodaki bazı buluntular ve eserler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu yılki kazı çalışmalarında, antik tiyatronun bitişiğinde Helenistik döneme tarihlenen farklı bir yapıya ait olduğu değerlendirilen bir duvar bulundu. Bu yapının yanı sıra kurtarma kazısındaki seramik buluntuları da Apameia Antik Kenti'nin tarihi geçmişinin MÖ 8'inci yüzyıla kadar gittiğini gösteriyor. Bu yapının ortaya çıkarılmasında görev alan kazı ekibine teşekkür ediyoruz."

"ÖREN YERİ STATÜSÜNDE TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Tanır, bölgedeki kurtarma kazısının Dinar ilçesinin tarihinin daha da aydınlatacağını aktardı.

Antik kentin turizm açısından önemine değinen Tanır, "Amacımız ilerleyen yıllarda Apameia'yı ören yeri haline dönüştürerek turizme kazandırmaktır. Kazının devam ettiği alan Afyonkarahisar-İzmir kara yoluna çok yakın olduğu için turizm açısından insanların ziyaretleri de kolay olacak. Ören yeri olduktan sonra da buraya çok sayıda yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Antik kentin tiyatrosunda yürütülen bu yılki kurtarma kazılarının aralık ayına kadar devam edeceği öğrenildi.