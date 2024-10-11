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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var!

        Afyonkarahisar'da, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlanan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:07
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        Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var!
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        Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Elinden bilgilere göre, Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        50 METRE YÜKSEKTEN YUVARLANDI

        İHA'da yer alan habere göre otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.

        21 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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        #afyonkarahisar
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