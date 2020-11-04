Afyonkarahisar'da 130 yıllık tarihi istasyon

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Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, halk arasında "İzmir İstasyonu" olarak bilinen tren istasyonunda incelemelerde bulundu.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Afyonkarahisar Belediyesine tahsis edilen Afyon Şehir Tren Garı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleriyle sosyal tesis olacak.Vali Çiçek, geçmişi mazilerle dolu bir binanın nezih bir mekan olarak değerlendirilecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Başkanımız şehrin gastronomi şehri olma durumunu da dikkate alarak burayı bir merkez haline getirmeyi planlıyor. Ben bu açıdan çok mutlu oldum. Yine burayı ilk günkü gibi görmekten ayrıca mutlu oldum. İnşallah burası hizmete girdiğinde aileler çok güzel vakit geçirecekler." ifadelerini kullandı.

- "Yöresel ürünler ikram edilecek"

130 yıllık İzmir İstasyonu'nun kaderine terk edilmesine gönlünün razı olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şunları kaydetti:"Binayı restore ederek yöresel ürünlerin ikram edileceği nezih bir ortam oluşturacağız. DDY Genel Müdürlüğü ve 7. Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi bu tarihi mekanı, Afyonkarahisar Belediyesinin sosyal tesisi haline getirerek vatandaşların hizmetine sunacağız. Terk edilen binanın çürümesine gönlümüz razı olmadı. Bu bina İngilizler tarafından yapılmış geçmişi çok eski olan bir bina. Birçok hüzne ve neşeye şahitlik etmiş bir bina. Burayı inşallah restore edeceğiz, binanın önünde yer alan bahçede de rekreasyon düzenlemesi yaparak yöresel ürünlerimizin ikram edildiği sosyal tesis haline getireceğiz."