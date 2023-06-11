Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolundan İzmir istikametine seyreden S.K.H (38) idaresindeki askeri midibüs, Gümüşkent mevkiinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş M.C.B. (31), Uzman Jandarma Kademeli Çavuş C.Y. (39), jandarma uzman çavuşlar M.Y. (29), M.A.Ö. (31), F.M. (27), A.G. (30), O.A (27), S.U. (27) ve yedek şoför Y.P (35) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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