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Haberler Gündem Afyonkarahisar'da "Çocuk İhmal, İstismarı ve Dijital Mahremiyet Projesi"
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Afyonkarahisar'da "Çocuk İhmal, İstismarı ve Dijital Mahremiyet Projesi" hayata geçirildi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde başlatılan "Çocuk İhmal, İstismarı ve Dijital Mahremiyet Projesi" kapsamında yaklaşık 150 bin öğrenciye eğitim verilecek. Projenin öncüsü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dijital dünyadaki güvenlikle, mahremiyetle ilgili bir seferberlik başlatmak istediğimizi söylemiştik. İkinci dönem eğitim öğretimin başlamasıyla projeye hız verdik. Bütün okullarda, öncelikle öğretmenler bu eğitimi aldı" dedi

Afyonkarahisar'da
AA

Afyonkarahisar'da, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünde başlatılan "Çocuk İhmal, İstismarı ve Dijital Mahremiyet Projesi" hayata geçirildi . İl Milli Eğitim Müdürlüğünce proje kapsamında ocak ayında öğretmen ve velilere 16 saatlik eğitim verildi, sertifika takdim edildi.

Proje çerçevesinde mart ayında ilk başta 11 anaokulundaki çocuklara "Kişisel sınırlar, iyi dokunuş, kötü dokunuş, 'hayır' diyebilme becerisi, çocuk ihmal ve istismarından korunma yolları, ailede mahremiyet ve dijital mahremiyet" konuları anlatılıyor.

"ÇOCUKLARIN DAHA BİLİNÇLİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

Projenin öncüsü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, son yıllarda çocukların dijital dünyada çok fazla zaman geçirerek ekranlarda geçirdiği sürenin arttığını söyledi. Ekranlarda çıkan görsel içerikler ile yazılı metinlerde dezenformasyonların da olduğunu, çocukların daha bilinçli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"ÖNCELİKLE ÖĞRETMENLER BU EĞİTİMİ ALDI"

"Cinsel bazlı suçların artık dijital alanda işlendiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Dijital dünyadaki güvenlikle, mahremiyetle ilgili bir seferberlik başlatmak istediğimizi söylemiştik. İkinci dönem eğitim öğretimin başlamasıyla projeye hız verdik. Bütün okullarda, öncelikle öğretmenler bu eğitimi aldı. Tabii bu içeriklerin her yaş grubuna anlatılması farklı farklı olacaktır. Kendilerini nasıl korumaları gerektiği, ekranlarda farklı görüntülerle, olumsuz şeylerle karşılaştıklarında nasıl kendilerini koruyabilecekleri ya da yetişkinlerine bunları hemen anlatmaları gerektiğiyle ilgili birtakım eğitimler vermek ve önleyici tedbirler almak niyetindeyiz."

"İNŞALLAH BU SEFERBERLİK DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILIR"

Yiğitbaşı, bir anne olarak projeyi önemsediğini, eğitimlerin sosyal medyayla ilgilenen ortaöğretim ve lise öğrencileri için farklı olacağını dile getirdi.

Dijital ekranlardaki bazı görüntülerin akran zorbalığına yol açtığını bildiklerine dikkati çeken Yiğitbaşı, "Proje kapsamında Afyonkarahisar'da 10 bin öğretmen ve 37 bin 142 veliye bu eğitimler verildi. Anaokullarıyla başladığımız mahremiyet eğitimini, il genelindeki yaklaşık 150 bin öğrencimize vermeyi istiyoruz. İnşallah bu seferberlik Afyonkarahisar dışında diğer şehirlere de ulaşır, yayılır." ifadesini kullandı.

Rehber Öğretmen Esra Aktürk de Vali Yiğitbaşı öncülüğünde başlatılan projenin toplumda farkındalık oluşturduğunu söyledi.

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