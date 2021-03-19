Afyonkarahisar'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

CoronaVac ile ilgili dikkat çeken detay!

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 6'sı İstanbul'da emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 5'i ise Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheliler İ.S, Y.Ç, H.K, F.D. ve T.A.M, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan İstanbul'da adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

- Olay

Polis ekipleri, 17 Mart'ta yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.Afyonkarahisar, Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 zanlı yakalanmıştı.