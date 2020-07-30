Afyonkarahisar'da ekmek kadayıfına yoğun ilgi

AA

Çayırbağ beldesinde ekmek kadayıfı üretimi yapan firmanın sahibi Hüseyin Şenol, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi yoğun bir şekilde tatlı siparişi aldıklarını söyledi.

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın yöresel bir tatlı çeşidi olduğunu anlatan Şenol, "Biz, hijyenik şartlarda daha çok ekmek kadayıfının sadesi ile vişnelisini üretiyoruz. Tatlımızı yüzde yüz pancar şekerinden yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesi, yoğun bir şekilde sipariş aldık. Bugünden itibaren de isteyene dükkanımızda isteyene de adreslerine teslimatımızı yapıyoruz. Ayrıca, kargo ile de Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdik." diye konuştu.

Şenol, manda kaymağı ile ikram edildiğinde eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığını belirterek, ekmek kadayıfının bu bayramda da sofraların ve misafirlerin gözdesi olacağını ifade etti.