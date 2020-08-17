Afyonkarahisar'da

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2,4 milyon lira bütçeli projeyle ilde bulunan otizmli, ortopedik engelli ve down sendromluların eğitim ve istihdamına yönelik, "Gastronomi Mutfağı ve Gastroterapi Merkezi" kurulacak.

Proje kapsamında engelli vatandaşlara temel aşçılık eğitimi verilerek, yetkinlikleri artırılacak. Ayrıca merkez içerisinde kurulacak kafede engelli vatandaşların birlikte vakit geçirebilmesi sağlanacak.

Engellilerin erişimine uygun hale getirilecek binada, gastronomi şehri Afyonkarahisar'a özgü yiyeceklerin üretileceği profesyonel mutfak kurulacak.

Üretilen ürünler burada yapılacak kafe ile birlikte, belediyenin bünyesinde hizmet veren işletmelerde satışa sunulacak. Bu kafenin çalışanları da engelliler arasından seçilecek.

Engelli vatandaşlara bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek.

Eğitimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi Bölümü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Şube Müdürlüğünce görevlendirilen uzmanlarla birlikte, Profesyonel Aşçılar Derneğinden şefler tarafından verilecek.

- Belediye Başkanı Zeybek incelemede bulundu

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin kurulacağı binada incelemelerde bulundu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Başkan Zeybek, merkezle birlikte engelli vatandaşları topluma kazandırarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin Zafer Kalkınma Ajansının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandığını dile getiren Zeybek, merkezden, 4 bin engelli vatandaşın yararlanacağını öngördüklerini bildirdi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Proje tamamlandığında oluşturulacak gastroterapi merkezinde görme engelli vatandaşlarımız için kabartmalı alfabeyle oluşturulmuş menüler, yine konuşma engelli vatandaşlarımızın siparişlerini alabilmeleri için işaret dili eğitimleri verilecek. Merkez içerisinde oluşturulacak engelsiz kafede sunulmak üzere özellikle çölyak hastası vatandaşlar için glutensiz pasta, ekmek gibi ürünler üretilerek, şehirde yaşayan toplamda 350 çölyak hastası vatandaşın faydalanması sağlanacak."

Zeybek, bunlara ek olarak görme engelli vatandaşlar için Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini tanıtan bin adet Braille alfabesiyle yazılmış el kitapçığı bastırarak, tüm Türkiye'deki görme engelli vatandaşlara ulaştıracaklarını belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise projenin hayırlı olmasını temenni etti.