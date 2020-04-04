Afyonkarahisar'da evde kalanlar

AA

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığınca yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral ve motivasyon olması için renkli bir etkinliğe imza attı.

13 belediye çalışanı ve gönüllülerden kurulan "Kültür Sanat Akademisi Orkestrası" ile "efeler ekibi", ellerinde "#Evde Kal Afyon Biz Yanınızdayız" pankartıyla kentteki mahalleleri geziyor.

İki davul ve zurna ekibinden oluşan orkestra ile kaşıklı "efeler ekibi", şu ana kadar 8 mahallede "zeybek" ve farklı müzikli gösteri sundu.

Evlerinde kalan vatandaşlar da cam ve balkonlara çıkarak, ekibe eşlik ederek tempo tuttu. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla gösterinin videosunu ve fotoğraflarını çekti.

- "Etkinlik bir ay boyunca sürecek"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kentte "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Etkinliğimizin amacı hem Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak hem de vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmaktı. Etkinliğimizi bir ay boyunca Afyonkarahisar'daki bütün mahallelerde yapacağız. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek başta olmak üzere etkinlikte görev alan personelimize teşekkür ediyoruz."