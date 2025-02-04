Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve Milli Eğitim yapılanmasında yer alan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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