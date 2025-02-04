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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 22:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:07
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve Milli Eğitim yapılanmasında yer alan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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