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Haberler Gündem Afyonkarahisar'da heyelanda iki araç toprak altında kaldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Heyelanda iki araç toprak altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da heyelanda iki araç toprak altında kaldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.

Öte yandan, kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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