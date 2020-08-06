Afyonkarahisar'da iki mahallede başlatılan karantina genişletildi

AA

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Valilik internet sitesinden yayımlanan kararda, Çayırbağ'da daha önce kısmi olarak uygulanan karantinanın, tüm beldeyi kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

Kamuda ve özel sektörde çalışanların, iş yerlerinden alacakları görev yazısı ile beldeye giriş çıkış yapabileceği ifade edilen kararda, şu bilgilere yer verildi:

"Beldede bulunan çay bahçesi, lokanta, restoran ve fırın ile berber ve kuaför gibi iş yerleri de geçici olarak kapatıldı. Ekmek fırınları, market ve bakkallar ise açık olacak. Beldede toplu yemek, davet, asker uğurlaması gibi sosyal mesafenin korunamayacağı etkinliklere izin verilmeyecek.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan beldeden transit geçişler ise kontrollü sağlanacak. Beldede istisna olarak belirtilen iş yerleri dışındaki diğer yerlerin kapatılmasına, hayvan pazarı ile halk pazarının kurulmamasına, park ve bahçelerde oturmak, piknik yapmak gibi faaliyetlerin yasaklanmasına, kahvehane, çay bahçesi ve köy odalarının açılmamasına, kurallara uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verilmiştir."