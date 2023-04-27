Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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AA

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

H.E idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar'dan Ankara istikametine seyir halindeyken Bayat ilçesi Tavşantepe mevkisinde, önünde seyir halinde olan C.G. yönetimindeki otomobile çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü H.E ve aynı araçta bulunan H.K ve T.B. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne, diğer sürücü C.G ve aynı araçtaki M.A. da İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.