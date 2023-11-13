Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da E.T. (24) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında B.B'nin (47) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 03 ET 893 plakalı otomobildeki F.B. (45), F.B. (20) ve B.Y.B. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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