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Afyonkarahisar'da ikinci doz Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, Acil Kullanım Onayı verilen ikinci doz CoronaVac aşısı yapılıyor.

Afyonkarahisar'da ikinci doz Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı
AA

Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz ile Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Korkmaz, AA muhabirine, kentte 70 yaş üstü vatandaşlara yönelik ilk doz CoronaVac aşı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bugün de sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılamalarının başladığını dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 6 bin 500 sağlık çalışanımız geçen ay ilk aşılarını olmuştu. Sağlık Bakanlığımız öncelikle sağlık çalışanlarımızın aşılarının hızlı bir şekilde yapılmasını istiyor. Şimdi de çok hızlı bir şekilde ikinci doz aşılarını da tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde de inşallah, 60 yaş ve üzerine de aşılama çalışmalarına başlayacağız."

Sağlık çalışanları arasında aşı için çok büyük bir talebin olduğunu aktaran Korkmaz, aynı şekilde vatandaşların da aşı olmak için büyük çaba gösterdiğini belirtti.

Başhekim Duran da Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarının aşı olmaya büyük oranda ilgi gösterdiğini belirterek, kısa sürede personelin ikinci doz aşılarının yapılmış olacağını ifade etti.

Soğuk zincirle gelen aşılar, randevulu sağlık çalışanlarının cep telefonlarına gelen karekod uygulamasının ardından yapılıyor. Sağlık çalışanları aşının ardından 15 dakika gözlem altında tutuluyor.

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