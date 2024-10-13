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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:39
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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem uygulanarak salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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