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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da kantin çalışanı kadını öldüren kişi, intihara teşebbüs etti - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da kantin çalışanı kadın öldürüldü

        Afyonkarahisar'da hastane kantininde çalışan kadını tabanca ile öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:48
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        Kantin çalışanı kadın öldürüldü
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        M.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içindeki kantinde çalışan D.K. ile tartıştı.

        Tartışma sonrasında M.A. yanında getirdiği silahla D.K'yi başından ve göğsünden vurdu. Daha sonra M.A, kendi başına ateş etti.

        Hastanedeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yoğun bakıma alınan yaralılardan D.K. kurtarılamadı.

        M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu, tabancaya el koydu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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