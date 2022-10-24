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Alzheimer hastası kadın dağda ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası Ayşe Çepel (76) dağda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeköy'de dağda dolaşan avcılar, arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Ayşe Çepel olduğu belirlenen kadının, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ayşe Çepel (76)

24 GÜNDÜR EKİPLER TARAFINDAN ARANIYORDU

Çepel'in cenazesi otopsi için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gedikevi köyünde yaşayan alzheimer hastası Çepel, 24 gündür Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, CEKUT, ANDA arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle aranmaktaydı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.