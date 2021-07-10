Klasik müzik festivali başladı

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin NG Afyon'daki açılış konserinde Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisi sahne aldı. 6 gün boyunca sürecek festival; konserler, sergiler ve canlı yayınlarla sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatacak.
20'nci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin açılış konserinde Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) ikilisi sahne alarak müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. 6 gün boyunca 10 konserin gerçekleşeceği festival, 1978'de Kore'de doğan ve şimdiye kadar Kore, Japonya, Almanya, İtalya ve Türkiye'de yüzden fazla solo resital ve oda müziği konseri veren Hyun Sook Tekin'in Piyano resitali ile sona erecek.
20. AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI
11 TEMMUZ 2021/PAZAR
Panarp Projesi
Çağatay Akyol/Arp
Aydın Yavaş/Pan Flüt
SAAT: 15:30
YER: NG AFYON
Tiriole
SAAT: 17:00
YER: NG AFYON
12 TEMMUZ 2021/PAZARTESİ
Günay Tuzkaya/Piyano
Saat: 15:30
YER: NG AFYON
Ersoy Saklıca
Şan Piyano Konseri
Saat: 17:00
YER: NG AFYON
13 TEMMUZ 2021/SALI
Unutulmaz Film Şarkıları
Saat: 15:30
YER: NG AFYON
14 TEMMUZ 2021/ÇARŞAMBA (KAPANIŞ KONSERİ)
Hyun Sook Tekin
Saat: 17:00
YER: NG AFYON
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