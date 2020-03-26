Afyonkarahisar'da kuzuları için yem isteyen yaşlı kadının yüzünü

AA

Afyonkarahisar'da kuzularının yemi bitmesi üzerine 112 Çağrı Merkezi arayan Emine Kılıçarslan'a "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yardımcı oldu.

Mecidiye Mahallesi'nde beslediği kuzuların yemi biten 72 yaşındaki Kılıçarslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamadığı için 112 Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi.

İletişim merkezindeki görevli personel, "kuzularına yem istediği" için torunlarına yiyecek talebinde bulunduğunu düşündüğü yaşlı kadının evine AFAD ile Türk Kızılayı çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibini yönlendirdi.

Gıda paketiyle evin kapısını çalan görevliler, yaşlı kadınının evindeki iki kuzuyu görünce şaşırdı.

Kılıçarslan, görevlilere kendisinin "kuzuları için yem istediğini, gıda paketini kabul etmeyeceğini" söyledi.

Gülümseten diyalog sonrası şaşkınlık yaşayan ve evden ayrılan görevliler, bir süre sonra temin ettikleri yemle tekrar yaşlı kadının ikametine gitti.

Görevliler, yaşlı kadını ikna ederek hem gıda paketini hem de kuzuların yemini teslim etti.

- "Kuzuları görünce gülüştüler"

Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden getirdiği kuzularına torunlarının adı olan "Berat" ile "Doğukan" ismini verdiğini söyledi.

Yaşlıların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından kuzuları için yem problemi olunca 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını dile getiren Kılıçarslan, şöyle konuştu:

"Telefonda beni 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iletişim merkezine yönlendirmişler. Oradaki görevliye, 'benim evde kuzularım var, onlara yem ve saman alamadım' dedim. Onlar da beni yanlış anlamışlar, bana gıda kolisi getirmişler. Ben de onu alamayacağımı söyledim. Ben sadece sizden 'yem istiyorum' dedim. Daha sonra görevliler eve girdi ve kuzuları görünce gülüştüler. Ondan sonra kuzuların fotoğrafını çekerek gittiler. İki saat sonra tekrar yem çuvalıyla geldiler."

Kendisine yardımcı olan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerine yardımları için teşekkür eden Kılıçarslan, kuzularına tekrar saman talebinde bulunacağını ifade etti.