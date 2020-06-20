Afyonkarahisar'da LGS'nin birinci oturumu başladı

İl genelinde 272 okulda 14 bin 443 öğrenci sınava girdi. Veliler ise çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı.İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul önünde bekleyen velilere sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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