Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Giriş: 16.12.2023 - 20:14 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:14
Afyonkarahisar'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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