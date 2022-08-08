Şarampole devrilen otomobil, ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Afyonkarahisar-Konya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki İlayda Eroğlu (19) ile Seda Nur Yılmaz (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çay ilçesi Hal kavşağında meydana geldi. Mert Can Bülbül yönetimindeki 11 AF 320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobil şarampolde bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Fotoğraf: DHA

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerce yapılan kontrolde İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Mert Can Bülbül ile Serdar Bahadır Uslu ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.