Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 1 ölü
Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, virajı alamayarak takla attı. Otomobilin sürücüsü, kazada yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, E.T. (44) idaresindeki otomobil, Bolvadin-Çobanlar yolunun 15. kilometresinde virajı alamaması sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.