Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler Teke (79) isimli yaşlı kadın iftar saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü evin penceresinden beton zemine düştü.

Yaklaşık 6 metre yüksekten yere çakılan yaşlı kadın, kanlar içinde kalırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; yaşlı kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise evde ve kadının düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı. Teke’nin oğlu İbrahim Teke ise annesinin düşmüş mü yoksa atlamış mı olduğunu bilmediklerini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.