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Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirleriyle kılındı
AA

Zafer Meydanı'na gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu bayramın kendileri için hüzünlü olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Hem salgın vesilesiyle sokaklarda belki de çocukların o sevinç çığlıklarını, çikolata toplamalarını, akraba ziyaretlerini göremeyeceğiz. Aynı zaman da hüznümüzü artıran Kudüs'te yapılan saldırı. Özellikle tüm İslam aleminin içini acıtıyor. Hepimiz gözyaşlarına boğuluyoruz. İçimizi hüzün kaplatan Kudüs'teki Filistinli kardeşlerimizin içinde olduğu ıstırap. Ben ümit ediyorum ki inşallah bundan sonraki bayramlarda Türkiye salgınla ilgili mücadelesini kazanır. Yine sokaklarda çocuklarımızı, gençlerimizi görürüz. Akraba ziyaretleriyle coşkuyla kutladığımız bayramlar olur."

- Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da insanlığın zor günler yaşadığını belirterek, 1,5 yıldır yaşanılan pek çok sıkıntının bu mübarek bayram günleri vesilesiyle sona ermesi temennisinde bulundu.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Uysal, "Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın bugün maruz kaldığı insanlığın yüzünü kızartacak zulümlerin icat edildiği bir beldeye dönüşmüş olmasını da bir hüzün içerisinde hep beraber izlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Allah tüm İslam beldelerini zulümlerden kurtarsın." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise evveli rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluşa vesile olan ramazan ayını hep birlikte idrak ederek bayrama ulaştıklarını anlattı.

Bu bayramın tüm insanlığa, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni eden Zeybek, "En kısa sürede de bu salgın hastalıktan ülkemizi ve insanlığı bir an önce cenabı haktan kurtarmasını temenni ediyoruz. Yine son günlerde iyice azgınlaşmış olan İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'ya yapmış oldukları elim saldırılardan da en kısa sürede Müslümanların birliğini, beraberliğini sağlayarak bu zulümden kurtulmalarına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayram namazına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz programı, çocuklara hediyeler dağıtılmasının ardından sona erdi.

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