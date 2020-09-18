Afyonkarahisar'da

AA

Kızılören ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifinde hizmetli olarak çalışan Erbaş, iş yerine yakın sebze tarlasında "Kendin topla az ücret öde" uygulaması başlattı.

Tarlaya gelen vatandaşlar, istedikleri kadar sebzeyi dalından gönüllerince toplamanın ayrıcalığını yaşıyor.

Uygulama sayesinde, vatandaşlar hem ucuz hem de taze sebze tüketme imkanı bulurken, üretici Erbaş da ürünleri toplama maliyetini en aza indiriyor.

- Sebzeleri dalından tazeliğiyle topluyorlar

Erbaş, 3 dönüm büyüklüğündeki tarlasında eşiyle birlikte patates, soğan, pancar, patlıcan, salatalık, taze fasulye, kabak, domates, mısır ve 5 çeşit biber yetiştirdiğini söyledi.

Mesleği gereği çiftçilerle içi içe olmasından dolayı tarlada üretim yapmayı sevdiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"İlçede büyük bir manav olmadığı için özellikle dışarıdan gelen gurbetçilerimiz, ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyorlardı. Yaklaşık beş yıl önce başlattığımız uygulama sayesinde, vatandaşlar tarlaya gelerek dalından ürünleri kendileri topluyor. Tarla kenarına gölgelik yaparak, terazi koyduk. Ürünü toplayan, tartıp, piyasaya göre ucuz olan fiyat tabelasına göre ücretini tezgaha koyuyor. Günün çoğunda biz tarlada olmuyoruz. Ara sıra uğrayıp bırakılan paraları topluyoruz."

Sürdürdükleri uygulamadan halkın çok memnun olduğunu vurgulayan Erbaş, bir manavda bulunabilecek tüm organik sebzelerin tarlasından sağlanabildiğini ifade etti.

Tarlada eşine destek olan Hatice Erbaş ise az da olsa kazandıkları parayla çocuklarını okuttuklarını belirterek, tarladaki ürünlere, ilçe sakinlerinden daha çok gurbetçilerin ilgi gösterdiğini aktardı.

- "Gönlümüze göre topluyoruz"

Tarladan topladığı ürünleri tarttıktan sonra masaya parasını bırakan gurbetçi İbrahim Topkaya da bu uygulamadan çok memnun olduğunu vurguladı.

Doğal ortamda istedikleri gibi ürün toplandıklarını kaydeden Topkaya, "Evde bir şey lazım olduğunda tarlaya gelerek gönlümüze göre topluyoruz. Dalından kopardığımız taze sebzeleri evimize götürüyoruz. İlçede bir kişi yapıyor bu işi. İnşallah daha da çoğalır." diye konuştu.