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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da TIR'la çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da TIR'la çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:45
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        TIR'la çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        M.U. (43) idaresindeki motosiklet, Gazlıgöl beldesinde M.A'nın kullandığı TIR'la çarpıştı.

        Kazada, motosikletli ve aracın arkasındaki E.U. (27) ile M.U. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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