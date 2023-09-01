Afyonkarahisar'da TIR'la çarpışan motosikletteki 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı
Giriş: 01.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:45
M.U. (43) idaresindeki motosiklet, Gazlıgöl beldesinde M.A'nın kullandığı TIR'la çarpıştı.
Kazada, motosikletli ve aracın arkasındaki E.U. (27) ile M.U. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.