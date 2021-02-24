Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osmangazi ve Yunus Emre mahallelerinde 4 ikamet ile bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca, 7 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki S.Ç, R.A, M.Ç.K. ile Z.Ş'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.