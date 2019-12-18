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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 10 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, bir tur şirketine ait yolcu otobüsü, çimento yüklü kamyona çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar
İHA

Gece saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir tur şirketine ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyretmekte olan çimento yüklü kamyona çarptı. İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada çimento yüklü kamyon şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan çimento yüklü kamyona Dinar kavşağı yakınlarında özel şirkete ait tur otobüsü arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini ağır yaralanırken diğer yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldüler. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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