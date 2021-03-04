Afyonkarahisar'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 27 zanlı daha yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesinde düzenlediği operasyonda yakalanan 34 şüphelinin telefon görüşmeleri ile ele geçirilen evraklar ve dijital materyalleri inceledi.

Ekipler, özel bir banka çalışanının da organize suç örgütü yöneticilerine, müşterilerin kredi kullanma limitleri hakkında bilgi aktardığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar merkezli Yalova, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlediği ikinci operasyonla, 27 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ocak'ta ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticilerince kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün, önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırarak para topladığı iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, Afyonkarahisar ve İzmir'deki 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 34 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverilmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan 19'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.