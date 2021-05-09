Afyonkarahisar'daki suç örgütüne jandarma darbesi

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Afyonkarahisar'da suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, goldsirketler.net isimli internet sayfası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı şikâyetleri üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli olarak, 22 Mart tarihi itibarıyla teknik ve fiziki takibe aldıkları sitenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki çağrı merkezine ve şüphelilerin adreslerine 3 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 ÖRGÜT ÜYESİNDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyonda, suç örgütü lideri, yardımcısı ve örgüte üyesi 10 çağrı merkezi çalışanı olmak üzere toplam 12 kişi, iş yeri ve evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek için örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 253 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 22 cep telefonu, 17 sim kart, 14 bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 harici disk, 3 USB bellek, 2 sahte olduğu belirlenen kimlik kartı ve 3 ajanda ele geçirildi.