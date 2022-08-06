Tur otobüsü TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI
B.T. idaresindeki tur otobüsü, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Osmanköy yakınlarında lastiği patlayan gübre yüklü park halindeki TIR'a çarptı.
Kaza sonrası E.E'nin kullandığı kamyon da lastiği değiştirmeye çalışan TIR sürücüsü Ceylan Aslan ile ona yardıma gelen Muharrem Karaağaç'a çarparak kaçtı.
KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, Aslan ile Karaağaç hayatını kaybetti, otobüsteki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan ile Karaağaç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ÇARPAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Kaçan kamyon sürücüsünün, kaza yerinde düşürdüğü plakasından yola çıkılarak Sandıklı ilçesinde yakalandığı öğrenildi.
E.E'nin ilk ifadesinde kendisinin kimseye çarpmadığını, sadece yoldaki dubaya vurduğunu öne sürdüğü belirtildi.
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