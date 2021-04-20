Afyonkarahisar'dan 15 ülkeye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Afyonkarahisar'dan 15 ülkeye "hasat tablası" ihracatı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir tesiste üretilen mısır ve ayçiçeği hasat tablaları Avrupa, Asya ve Afrika'da 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'dan 15 ülkeye
AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir tesiste üretilen mısır ve ayçiçeği hasat tablaları Avrupa, Asya ve Afrika'da 15 ülkeye ihraç ediliyor.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 35 yıl önce inşaat makineleri üretimiyle sektöre adım atan Aktürk Makina, son 25 yıldır da tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

16 bin metrekarelik tesiste ağırlıklı olarak biçerdöver ağzına "mısır hasat tablası", "ayçiçeği hasat tablası" ile traktör arkası "balya makinesi" üreten firma, 65 çalışanıyla Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

İşletme sahibi Hüseyin Aktürk, AA muhabirine, "Dünyada bu hasat tablalarını üreten ve ihraç eden ilk 5 firma arasındayız. Hedefimiz öncelikle ilk 3, ardından da birinci sırayı zorlamak." dedi.

Avrupa ülkelerinde bu hasat tablalarının üretiminin düşüşte olduğunu anlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bize çok yoğun bir şekilde sipariş var. Bu taleplere karşılık vermek amacıyla vardiyalı bir şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimini yaptığımız bu hasat tablalarını Rusya, Ukrayna ve Türk devletleri ağırlıklı olmak üzere, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında 15 ülkeye ihraç ediyoruz. Yakında ABD'ye de bu makineleri ihraç etmek için çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

- "2021'de hedef üretimin yüzde 70'ini ihraç etmek"

Aktürk, Türkiye'de balya makinesi üretiminde ilk 5 firma arasında olduklarını ve çiftçilere kaliteli tarımsal araçlar sunduklarını anlattı.

Hedeflerine değinen Aktürk, "2019'da satışlarımızı ağırlıklı olarak yurt içi pazarı oluşturuyordu. 2020 yılında Avrupa standartlarında yeni bir tesis ile personel sayımızı artırdık. Geçen yıl üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ettik. Bu yılki hedefimiz de üretimimizin yüzde 70'ini yurt dışına satmak istiyoruz. Bu hedefimizi de inşallah 2021 yılı sonuna kadar yakalayacağız." diye konuştu.

Aktürk, 2020 yılında yurt dışına 3 milyon dolarlık mısır ve ayçiçeği hasat tablası ihraç ettiklerini belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar 7 milyon dolar ciroyu yakalamak. Bu rakam ülke ekonomimize güzel bir katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME