Afyonkarahisar Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.47 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 83.2 oldu. Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 245.018 oyla yüzde 63.07 - Kemal Kılıçdaroğlu: 114.938 oyla yüzde 29.59 - Sinan Oğan: 26.320 oyla yüzde 6.78 - Muharrem İnce: 2.206 oyla yüzde 0.57 oy aldı.



Afyonkarahisar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.14 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:20 itibarıyla yüzde 72.4 oranında açıldı. 2023 Afyonkarahisar milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 211.796 oyla yüzde 63.34 - Millet İttifakı: 107.639 oyla yüzde 32.19 - Ata İttifakı: 6.881 oyla yüzde 2.06 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.026 oyla yüzde 0.6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 355 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 21:20 itibarıyla 2023 Afyonkarahisar milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

