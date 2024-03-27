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        Bakan Göktaş: Otizmli çocuğu olan her aile için sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz

        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:30
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        Bakan Göktaş: Otizmli çocuğu olan her aile için sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz
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        AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren, otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız" dedi.

        Bir dizi temasta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Göktaş, bakanlığının İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Göktaş, toplantı öncesi otizmli çocuklarla 'Otizm Farkındalık Etkinliği' kapsamında el basma etkinliğine katıldı. Göktaş, toplantıdaki konuşmasında, "Her engelli birey bizim için özeldir, kıymetlidir. Bu bilinçle hareket ederek engel gruplarına özel, detaylı ve ilerici çalışmalar yürüttük" dedi.

        'DANIŞMANLARIMIZ BİR ÇALIŞMA PLANI OLUŞTURACAK'

        Otizmli çocuğu olan her aileye sosyal hizmet danışmanı vereceklerini belirten Göktaş, "Bugün bir araya gelmemiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren, otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak" diye konuştu.

        'OTİZM ORANI HER 36 ÇOCUKTA BİR ŞEKİLDE GÖZLEMLENDİ’

        2023 yılında otizm yaygınlığı oranının her 36 çocukta 1 olacak şekilde gözlemlendiğini belirten Göktaş, "Bu artış hızı, bizlere otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal hizmetlerde geliştirdiğimiz politikaların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir" dedi. 'Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı' kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Eylem planımızla erken tanı için otizm tarama programı ve ardından en etkili hizmetin sunulması için erken müdahale programı oluşturduk. Böylece özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladık. Yine eylem planıyla bu alanda ihtisaslaşmış bakım modeli geliştirerek otizmli bireylerimize nitelikli bakım hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Afyonkarahisar, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da ihtisaslaşmış 4 yatılı bakım, Ankara, Antalya, Aydın ve Mersin'de 4 gündüz bakım kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. Yeni açılacak kuruluşlarımızla birlikte kapasitemizi artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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