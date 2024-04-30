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        Tek çiçekten üç meyve veren Eber sarısı açtı

        TÜRKİYE'nin en değerli endemik bitki türlerinden olan ve Afyonkarahisar sınırlarındaki Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber sarısı' baharın gelişiyle çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:00
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        Tek çiçekten üç meyve veren Eber sarısı açtı
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        TÜRKİYE'nin en değerli endemik bitki türlerinden olan ve Afyonkarahisar sınırlarındaki Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber sarısı' baharın gelişiyle çiçek açtı. Eber sarısını koparana 244 bin 315 lira ceza kesiliyor.

        Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişen Eber sarısı, baharın gelmesiyle açtı. Eber sarısının açması, bölgede baharın ve sıcak havaların da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Eber sarısı, yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagiller türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olduğu belirtiliyor. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçeği koparana 244 bin 315 lira ceza kesiliyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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