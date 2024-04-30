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        Tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü

        AFYONKARAHİSAR'da iş yerinde tartıştığı kardeşi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:25
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        Tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü
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        AFYONKARAHİSAR'da iş yerinde tartıştığı kardeşi G.B.'nin (34) bıçakladığı Süleyman Bayrakçeken (46), hastanede hayatını kaybetti. Kaçan cinayet şüphelisi G.B. ise polis tarafından yakalandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güvenevler Mahallesi 2096 Sokak’taki rezidansta bulunan ofiste meydana geldi. Süleyman Bayrakçeken ile iş yerine gelen kardeşi G.B. arasında kısa süreli görüşmenin ardından tartışma çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında G.B., ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. G.B. olay yerinden kaçarken, yaralanan Süleyman Bayrakçeken ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Süleyman Bayrakçeken müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulduğu bıçağa el koyan polis ekipleri, kaçan G.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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