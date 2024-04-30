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        Başkan Köksal: Belediyenin gelirlerini Suriyelilere değil, hemşehrilerime harcayacağım

        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, "Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye veya Suriyelilere değil, bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:45
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        Başkan Köksal: Belediyenin gelirlerini Suriyelilere değil, hemşehrilerime harcayacağım
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        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, "Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye veya Suriyelilere değil, bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım" dedi.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye borçlarının yazılı olduğu pankartı hizmet binasının dışına astırdı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Köksal, "Yerel seçim sürecinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik. Mazbatayı aldığımız tarihten itibaren bağımsız bir denetçiyle görüşerek belediyemizin mali durum tespiti yapılmasını istedik. Borç tablomuzu gerek belediye binamızın dışına, gerek billboardlara, gerekse şehrimizin muhtelif yerlerine asarak belediyemizi devraldığımız gün itibarıyla mevcut borç durumumuzu bütün şehrimize ilan ediyoruz. Buna göre güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 liradır" diye konuştu.

        Hem borçları ödeyeceklerini hem de hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Köksal, "Yemiş, içmiş faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder, buradaki bütün vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye veya Suriyelilere değil, bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım. Bundan sonra bir kişinin, bir zümrenin, bir grubun menfaati değil, belediyemizin, Afyonkarahisar'ımızın menfaatleri esas alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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