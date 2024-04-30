Başkan Köksal: Belediyenin gelirlerini Suriyelilere değil, hemşehrilerime harcayacağım

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, "Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye veya Suriyelilere değil, bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye borçlarının yazılı olduğu pankartı hizmet binasının dışına astırdı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Köksal, "Yerel seçim sürecinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik. Mazbatayı aldığımız tarihten itibaren bağımsız bir denetçiyle görüşerek belediyemizin mali durum tespiti yapılmasını istedik. Borç tablomuzu gerek belediye binamızın dışına, gerek billboardlara, gerekse şehrimizin muhtelif yerlerine asarak belediyemizi devraldığımız gün itibarıyla mevcut borç durumumuzu bütün şehrimize ilan ediyoruz. Buna göre güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 liradır" diye konuştu.