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        Özgür Özel: Biz tertemiz bir partiyiz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hata yapma lüksümüz yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:55
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        Özgür Özel: Biz tertemiz bir partiyiz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi, onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz, bembeyaz bir kağıt gibi, üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. İlk olarak il başkanlığına gelen Özgür Özel, burada kendisini bekleyen partililere seslendi. Özel, "Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde, dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal başkanımızın geçtiğimiz günlerde 'Artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurma dönemi yok' dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız" dedi.

        'TERTEMİZ BİR PARTİYİZ'

        CHP'li belediyelerin 'Uzun yıllardır emeğimiz var çocuklarım, torunlarım partide hemen işe girmeli' diye bakılacak yerler olmadığını vurgulayan Özgür Özel, şöyle devam etti:

        "Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe ve dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık, geleceklerini kurtarmak için. Bu zafer kesinlikle Afyon'daki, Türkiye'deki siyasi rakiplerimize, AK Parti'lilere, MHP'lilere karşı değil. Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüz yılının ilk seçiminde iktidar yaparsak bu zafer yoksulluğa karşı kazanılacak, bu zafer işsizliğe karşı kazanılacak, bu zafer gelecekten kaygıya, korkuya karşı, bu zafer baskılar karşısında ifade özgürlüğünü kullanamayanların yaşadıkları umutsuzluğa karşı kazanılacak. Şöyle düşünmeyin; '50 yıldır bu partide koşturuyorum, belediyeyi kazandık artık rahat etme zamanı.' Bu ülkenin geleceğini kurdurmak için kişisel beklentilerin, taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. En iyi o işi yapacağını düşündüğü kişi çok yakın bir partilinin, bir yakınımızın yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım, Balıkesir'de geri aldırdım, Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş, yıllardır hukuk mücadelesi veren ve başkalarının 500 bin TL'ye yaptığı işi 3 kişi 100 liraya, 120 bin liraya yapacaklarmış ama eşi partide görevli diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi, onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz, bembeyaz bir kağıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlarım bu iradeyi göstermezse, siz bu anlayışı göstermezseniz, 'Efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı, önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu. Şimdi sıra bizimkinde' yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi, Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi."

        BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

        Konuşmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makamında Başkan Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Köksal, "Aday olurken biliyorsunuz, o gün size 'O belediyeyi alacağım, sizi de o belediye binasında mutlaka misafir edeceğim' demiştim. O sözü yerine getirmenin haklı gururu ve onurunu yaşıyorum" dedi. Özgür Özel de "Benim Burcu Köksal ile böyle karşılıklı çok oturmuşluğum var, benim makam odamda, onun makam odasında. 8 yıl, 8,5 yıl birlikte milletvekilliği yaptık. Grup başkanvekilim olarak da görev yaptı. En son Ankara'dan ayrılırken il başkanımla birlikte 'Ben bu belediyeyi alacağım sizi de Afyonkarahisar'da ağırlayacağım' demişti" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e bir partili tarafından el yapımı Atatürk portresi hediye edilirken, Başkan Köksal ise Atatürk'ün Kocatepe'deki pozundan yapılmış bir hediye takdim etti. Özgür Özel daha sonra Kütahya'daki programı için Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

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        Galeri
        Galeri
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