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        Tartıştığı çobanın boynundan bıçakladığı çiftçi hayatını kaybetti

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde eski zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit (56), yanında çalışan Suriyeli çoban M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:55
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        Tartıştığı çobanın boynundan bıçakladığı çiftçi hayatını kaybetti
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde eski zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit (56), yanında çalışan Suriyeli çoban M.M.'nin bıçaklı saldırısında boynundan yaralandı. Eve gidip eşinden yardım isteyen Mehmet Akşit, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Örenkaya köyü Kır mevkiinde meydana geldi. Emekli zabıta amiri olan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Akşit, yanında çoban olarak çalışan Suriyeli M.M. ile iş konusunda tartıştı. Akşit traktörle tarlasını sürerken, aracın üzerinde bulunan M.M.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. M.M. kaçarken boynundan yaralanan Akşit ise çiftlik evine giderek, çobanın kendisini bıçakladığını söyledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Mehmet Akşit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından Akşit'e ait elektrikli motosikletle kaçan şüpheli M.M.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. Jandarmanın dron ile dağlık bölgede yaptığı aramayla M.M. yakalanıp gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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