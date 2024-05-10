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        Tartıştığı çobanın boynundan bıçakladığı çiftçi hayatını kaybetti (2)

        YAYINYASAĞI GETİRİLDİAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eski zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit'in yanında çalışan Suriyeli çoban M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:21
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        Tartıştığı çobanın boynundan bıçakladığı çiftçi hayatını kaybetti (2)
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        YAYINYASAĞI GETİRİLDİ

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eski zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit’in yanında çalışan Suriyeli çoban M.M.'nin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybetmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi. Olayla ilgili basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada, “09.05.2024 günü saat 20:15 sıralarında Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin Sandıklı Sulh Ceza Hakimliğinin 10.05.2024 tarihli ve 2024/590 sayılı kararıyla; kamu düzeni ve kamu sağlığı dikkate alınarak 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 maddesi gereği; söz konusu olayla ilgili yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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