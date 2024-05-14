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        Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı

        AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde ortam dinleme ve izleme cihazı olduğu iddialarına ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya konu olayın gerçek olmadığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:50
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        Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı
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        AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde ortam dinleme ve izleme cihazı olduğu iddialarına ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya konu olayın gerçek olmadığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ın 17 Nisan'da Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' diye tabir edilen ortam dinleme ve izleme yapan cihaz olduğu iddiasıyla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 19 Nisan'da 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçu kapsamında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

        Soruşturmaya ilişkin kararda, emniyet birimleri tarafından belediyenin makam katında yapılan araştırmada herhangi bir delile rastlanmadığı, açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunulması gibi konularda delil toplandığı belirtildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nden 29 Nisan 2024 tarihinde başkan imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen cevabi resmi yazıda cihazların görülür görülmez anında imha edilip atıldığı yönünde beyanlarda bulunulduğu; Burcu Köksal'ın belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu kaydedildi. Soruşturma sonucunda, iddiaya konu olayın gerçek olmadığının anlaşıldığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Diğer yandan karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlarından soruşturma açılabileceği de kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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