Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı

AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde ortam dinleme ve izleme cihazı olduğu iddialarına ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya konu olayın gerçek olmadığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ın 17 Nisan'da Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' diye tabir edilen ortam dinleme ve izleme yapan cihaz olduğu iddiasıyla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 19 Nisan'da 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçu kapsamında başlattığı soruşturmayı tamamladı.