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        Ümit Özdağ: Kontrolsüz göçe karşı durmaya devam edeceğiz

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde geçen hafta yanında çalışan Suriyeli çoban Muhammet Musto tarafından öldürülen Mehmet Akşit'in (56) ailesini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak kontrolsüz göçe, bu göçün Türkiye'ye gerçekleşmesini mümkün kılan iktidarın politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:30
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        Ümit Özdağ: Kontrolsüz göçe karşı durmaya devam edeceğiz
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde geçen hafta yanında çalışan Suriyeli çoban Muhammet Musto tarafından öldürülen Mehmet Akşit'in (56) ailesini ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak kontrolsüz göçe, bu göçün Türkiye'ye gerçekleşmesini mümkün kılan iktidarın politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yanında çalışan Suriyeli çoban Muhammet Musto tarafından öldürülen Mehmet Akşit'in ailesini ziyaret için Sandıklı'ya geldi. Mehmet Akşit'in eşi Emine, oğulları Veyis ve İbrahim Akşit ile kızlarının yanı sıra yakın akrabalarının da yer aldığı ziyarette olay hakkında bilgi alan Ümit Özdağ, beraberindekilerle dua etti.

        Ümit Özdağ'a bilgi veren Emine Akşit, "Belki beni de öldürecekti. 'Ne oldu Mehmet?' dedim. 'Emine, Muhammet 'Dur' dedi, durdum. Boğazımı kesti' dedi. Hiçbir şey yok. Traktörün üstünde oldu. 15 gün önce maaşını vermiş. 'Mehmet neden verdin?' dedim. 'Emine annesi kalp hastasıymış. Ameliyat olacakmış verdim. Bir de 250 liralık kontör aldım parasını da kesmedim' dedi" ifadelerini kullandı.

        Aileyi ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Akşit ailesine ziyarette bulunduk. Kamuoyundan öğrendiğimiz gibi İstanbul ve Afyon'da kontrolsüz göç sonucu ülkemize gelen birisi Iraklı, birisi Suriyeli iki katil tarafından öldürülen iki Türk vatandaşı haberleri toplumda infial yarattı. Hemen basın yasağı getirildi. Kimden neyi gizliyorsunuz? Kontrolsüz göçün ülkeyi nasıl bir hale getirildiğini insanların yakınlarını kaybederek mi görmesi gerekiyor? Böyle bir Türkiye'yi mi ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Zafer Partisi olarak kontrolsüz göçe, bu göçün Türkiye'ye gerçekleşmesini mümkün kılan iktidarın politikalarına karşı durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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