Ümit Özdağ: Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Zafer Partisi'nin adını vermeden, bize 'popülist' diyor. Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sandıklı ilçesindeki ziyaretinin ardından Ankara'ya dönüşünde Afyonkarahisar'da bir restoranda mola verdi. Basın mensuplarına burada açıklama yapan Özdağ, “CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın sığınmacılar hakkındaki politikaları Genel Başkan Özgür Özel tarafından tepki görürken, Deva Parti’li Mustafa Yeneroğlu da dava açacağını söyledi ve açtı. Siz bu uygulamalara, tedbirlere neler söylüyorsunuz” şeklindeki soruyu yanıtladı. Ümit Özdağ, "Öncelikle Mustafa Yeneroğlu'nun sabah Alman, öğlen Hollandalı, akşamüstü İtalyan, gece saatlerinde Arap olduğunun farkındayız. Bir de Türk olsa çok mutlu olacağız. Doğrusu bu esprinin benden kaynaklandığını düşünebilir kamuoyu. Bu esprinin sahibi ben değilim. Espriyi yapan Deva Parti'li bir başka genel başkan yardımcısı. Yani kendi arkadaşları tarafından dahi Türk kimliğine sahip olmamakla suçlanan bir zatın Burcu Hanım'a saldırmasını, eleştirmesini, hiç şaşırtıcı görmüyorum. Afyonkarahisar'dayız, Büyük Taarruz'un gerçekleştiği topraklardayız, 26 Ağustos 1922'de olsaydık, Burcu Hanım'ın taarruza geçen Türk ordusuna cephane taşıyanların arasında olacağından eminim. Ama aynı şeyi Yeneroğlu için söylemeyeceğim. Nerede olduğunun belirsiz olduğunu düşünüyorum o dönemde yaşasaydı" dedi.

'TÜRKİYE, SU FAKİRİ BİR ÜLKEDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in politikalarının sorulması üzerine de Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Kendi belediye başkanlarını eleştirirken, 'Suyun fiyatını düşürün' diyor. Türkiye su fakiri bir ülkedir. Su zengini ülkeler, 2 bin metreküpün üzerinde yıllık tüketim imkanı veren ülkelerdir. Türkiye'de bu şu anda 1700 metreküp biliyorsunuz. Yani su zengini ülke değiliz. Şimdi, ülkeye 13 milyon yabancı geliyor. Bu 13 milyon yabancı, su içiyor, yıkanıyor, suyu tuvalette kullanıyor, yani 13 milyon kişi fazladan Türkiye'nin su kaynaklarını tüketiyor. Hal buyken bunun nasıl bir tüketim ve büyük tüketim olarak Türkiye'nin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini anlamayıp, kendi belediye başkanlarına 'Suyun fiyatını düşürün' diyen bir genel başkanının bu ülkeyi, milli güvenliğini sağlayarak yarın yönetmesi mümkün değildir. Yine üstüne üstlük bu çağrıyı yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına büyük zam yaptı. Neden, çünkü İstanbul'da 4 milyon kişi fazladan su kullanıyor, yabancı. Durum bu kadar vahim. Özgür Bey, aklı başında bir iki milli güvenlik danışmanı bulsun ve onlardan küresel ısınma nedir, bu küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileri nelerdir, 2050 yılına gelindiğinde Türkiye'nin hangi bölgeleri Kahire iklim kuşağına kaymış olacaktır, bu bölgelerde yağmur yılda ne kadar düşecektir, kişi başına düşen su Türkiye'de, 100 milyona (nüfusu kastederek) çıktığında kaç metreküp olacaktır, bunları hep öğrensin. Bunları öğrenmeden Zafer Partisi'nin adını vermeden, bize 'popülist' diyor. Bizim açıklamamız bilimsel bir açıklama. Popülist olan Özgür Bey'in açıklamasıdır, çünkü hiçbir bilimsel temeli yoktur. Baştan sona yanlıştır. Daha net ifade edeyim, Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır. Almış olduğu eğitim bir başka branşta, bunu anlıyoruz, o konularda da biz bilgisiziz. Ben aspirinin kimyasal bileşenini bilmem, Özgür Bey bilir ama ben de eczacılık yapmaya kalkmam. Özgür Bey, önce bu konularda kapsamlı bilgi alıp, ondan sonra konuşmalı."