Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Ümit Özdağ: Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Zafer Partisi'nin adını vermeden, bize 'popülist' diyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özdağ: Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Zafer Partisi'nin adını vermeden, bize 'popülist' diyor. Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır" dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sandıklı ilçesindeki ziyaretinin ardından Ankara'ya dönüşünde Afyonkarahisar'da bir restoranda mola verdi. Basın mensuplarına burada açıklama yapan Özdağ, “CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın sığınmacılar hakkındaki politikaları Genel Başkan Özgür Özel tarafından tepki görürken, Deva Parti’li Mustafa Yeneroğlu da dava açacağını söyledi ve açtı. Siz bu uygulamalara, tedbirlere neler söylüyorsunuz” şeklindeki soruyu yanıtladı. Ümit Özdağ, "Öncelikle Mustafa Yeneroğlu'nun sabah Alman, öğlen Hollandalı, akşamüstü İtalyan, gece saatlerinde Arap olduğunun farkındayız. Bir de Türk olsa çok mutlu olacağız. Doğrusu bu esprinin benden kaynaklandığını düşünebilir kamuoyu. Bu esprinin sahibi ben değilim. Espriyi yapan Deva Parti'li bir başka genel başkan yardımcısı. Yani kendi arkadaşları tarafından dahi Türk kimliğine sahip olmamakla suçlanan bir zatın Burcu Hanım'a saldırmasını, eleştirmesini, hiç şaşırtıcı görmüyorum. Afyonkarahisar'dayız, Büyük Taarruz'un gerçekleştiği topraklardayız, 26 Ağustos 1922'de olsaydık, Burcu Hanım'ın taarruza geçen Türk ordusuna cephane taşıyanların arasında olacağından eminim. Ama aynı şeyi Yeneroğlu için söylemeyeceğim. Nerede olduğunun belirsiz olduğunu düşünüyorum o dönemde yaşasaydı" dedi.

        'TÜRKİYE, SU FAKİRİ BİR ÜLKEDİR'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in politikalarının sorulması üzerine de Ümit Özdağ, şunları söyledi:

        "Kendi belediye başkanlarını eleştirirken, 'Suyun fiyatını düşürün' diyor. Türkiye su fakiri bir ülkedir. Su zengini ülkeler, 2 bin metreküpün üzerinde yıllık tüketim imkanı veren ülkelerdir. Türkiye'de bu şu anda 1700 metreküp biliyorsunuz. Yani su zengini ülke değiliz. Şimdi, ülkeye 13 milyon yabancı geliyor. Bu 13 milyon yabancı, su içiyor, yıkanıyor, suyu tuvalette kullanıyor, yani 13 milyon kişi fazladan Türkiye'nin su kaynaklarını tüketiyor. Hal buyken bunun nasıl bir tüketim ve büyük tüketim olarak Türkiye'nin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini anlamayıp, kendi belediye başkanlarına 'Suyun fiyatını düşürün' diyen bir genel başkanının bu ülkeyi, milli güvenliğini sağlayarak yarın yönetmesi mümkün değildir. Yine üstüne üstlük bu çağrıyı yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına büyük zam yaptı. Neden, çünkü İstanbul'da 4 milyon kişi fazladan su kullanıyor, yabancı. Durum bu kadar vahim. Özgür Bey, aklı başında bir iki milli güvenlik danışmanı bulsun ve onlardan küresel ısınma nedir, bu küresel ısınmanın Türkiye'ye etkileri nelerdir, 2050 yılına gelindiğinde Türkiye'nin hangi bölgeleri Kahire iklim kuşağına kaymış olacaktır, bu bölgelerde yağmur yılda ne kadar düşecektir, kişi başına düşen su Türkiye'de, 100 milyona (nüfusu kastederek) çıktığında kaç metreküp olacaktır, bunları hep öğrensin. Bunları öğrenmeden Zafer Partisi'nin adını vermeden, bize 'popülist' diyor. Bizim açıklamamız bilimsel bir açıklama. Popülist olan Özgür Bey'in açıklamasıdır, çünkü hiçbir bilimsel temeli yoktur. Baştan sona yanlıştır. Daha net ifade edeyim, Özgür Bey, stratejik meselelerde cahil bir arkadaşımızdır. Almış olduğu eğitim bir başka branşta, bunu anlıyoruz, o konularda da biz bilgisiziz. Ben aspirinin kimyasal bileşenini bilmem, Özgür Bey bilir ama ben de eczacılık yapmaya kalkmam. Özgür Bey, önce bu konularda kapsamlı bilgi alıp, ondan sonra konuşmalı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Ümit Özdağ: Kontrolsüz göçe karşı durmaya devam edeceğiz
        Ümit Özdağ: Kontrolsüz göçe karşı durmaya devam edeceğiz
        Afyonkarahisar'da 30 kuaför engellilerin saçlarını yarın ücretsiz kesecek
        Afyonkarahisar'da 30 kuaför engellilerin saçlarını yarın ücretsiz kesecek
        Afyonkarahisar'da özel öğrenciler mezuniyet töreninde asker kınası yaktı
        Afyonkarahisar'da özel öğrenciler mezuniyet töreninde asker kınası yaktı
        Ateşli silahla başından vurulan Tuğra öldü, babası dahil 4 kişi gözaltında
        Ateşli silahla başından vurulan Tuğra öldü, babası dahil 4 kişi gözaltında
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalan...
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalan...
        Küçük Umay'ın hayatı "anne" sözüyle değişti
        Küçük Umay'ın hayatı "anne" sözüyle değişti