Başından vurulan Tuğra'nın babası ve arkadaşı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde başından silahla vurulmuş halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden Tuğra Ali Özbanaz'ın (20) babası Ahmet Özbanaz ile onun arkadaşı Bülent Serdar Taşdemir tutuklandı.

Sinanpaşa ilçesinde 14 Mayıs gecesi silahla başından vurulan Tuğra Ali Özbanaz, tedavi için getirildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğra Ali Özbanaz'ın babası Ahmet Özbanaz'ın ifadesine başvuran ekipler, onun arkadaşı Bülent Serdar Taşdemir'i gözaltına aldı. Bülent Serdar Taşdemir, ifadesinde Özbanaz ile Sinanpaşa ilçesinde bir aracın içinde birlikte alkol aldıklarını, kendisinin tuvalet ihtiyacı için araçtan uzaklaştığını, döndüğü sırada motosikletli 4 kişinin aracın yanına gelerek tabancalarla ateş açtığını iddia etti. Kendisinin de tabancayla karşılık verdiğini kaydeden Taşdemir, ardından Tuğra Ali Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. Bülent Serdar Taşdemir'in ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi.