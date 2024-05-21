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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 08:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 08:15
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Okan Öztürk idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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