Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

İKİNCİŞOFÖR KURTARILAMADI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akdaş'ın cenazesi, savcılığın incelemesi sonrası hastanenin morguna kaldırıldı. 16 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

VALİ YİĞİTBAŞI, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kaza sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı, yaralıların sağlık durumları hakkında Başhekim Op. Dr. Mehmet Duran'dan ve tedaviyi yürüten doktorlardan bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı, tedavi gören yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

'MAALESEF 1 CAN KAYBIMIZ VAR'

Kazayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, "Bugün, sabah 06.00 sularında, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü mevkisinde bir trafik kazası gerçekleşti. Bir otobüs firması ile bir kamyon çarpışması sonucunda. Şu an biz de Devlet hastanemizde hastalarımızı ziyaret ettik. Maalesef 1 can kaybımız var. Sandıklı Devlet Hastanesi'nde bulunan tedavileri tamamlanan 4 hastamız taburcu edilmiş durumda. Burada yine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanemize nakli gerçekleşen 4 yaralımız var. Onların da ikisini inşallah birazdan ziyaret edeceğiz. Taburcu edilmeyi bekliyorlar. Diğer ikisi de gözlem amaçlı tedavileri devam edecek. Devlet hastanemizde 5'i taburcu edilmiş 8 hastamız var. 1'i göğüs cerrahisinde onun durumu ağır gibiydi ama arkadaşlardan aldığım bilgiye göre şu anda daha stabil durumda. Allah'a şükür, yeni bir can kaybımız olmayacak gibi görünüyor, umuyoruz, doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre. Tabii acı bir trafik kazası meydana geldi. Kamyon sürücümüzün tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkışı ile ilgili bir durum söz konusu gibi görünüyor. Soruşturma şu an devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diliyorum, tekrar hayatını kaybeden otobüsümüzün ikinci şoförünün ailesine de, sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.