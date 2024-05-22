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        Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 9 gözaltı

        AFYONKARAHİSAR'da 'Tefecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda, 25 milyon 550 bin TL mal varlığını akladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:15
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        Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 9 gözaltı
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        AFYONKARAHİSAR'da 'Tefecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda, 25 milyon 550 bin TL mal varlığını akladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarları müştekilerden faiziyle nakit ya da gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri, MASAK ve vergi müfettişlerince tanzim edilen raporlarda 25 milyon 550 bin TL değerlerinde mal varlığı akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, dün Afyonkarahisar ve Muğla'da 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 1 milyon 745 bin TL değerinde 13 çek ve senet, 4 tapu, tabanca ve 72 mermi, 9 gram esrar, 2 ajanda ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin 6 taşınmazına Cumhuriyet savcısının talimatıyla el koyuldu.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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