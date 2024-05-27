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        Husumetlisini aracıyla çarpıp yaraladı; o anlar kamerada

        AFYONKARAHİSAR'da çalıştığı akaryakıt istasyonunun marketi önünde beklerken, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:55
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        Husumetlisini aracıyla çarpıp yaraladı; o anlar kamerada
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        AFYONKARAHİSAR'da çalıştığı akaryakıt istasyonunun marketi önünde beklerken, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen L.Ö.'nün (38) hafif ticari aracıyla çarptığı M.D., yaralandı. Aracın marketin içine daldığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde saat 09.00 sıralarında akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıktı. O sırada husumetlisi olduğu iddia edilen L.Ö. kullandığı hafif ticari aracı M.D.'nin üzerine sürdü. M.D. kapının önünde beklediği sırada L.Ö. araçla çarptı. Motor kaputunun üstüne düşen M.D., araçla birlikte marketten içeri girdi. Çarpma sonucu dizinden yaralanan M.D., yerden kalkıp aracın düşen plakasını alarak L.Ö.'nün üzerine yürüdü. Kavga, araya girenler tarafından önlendi. Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.'yi ambulans ile hastaneye götürdü. M.D. ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayeti üzerine L.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        AĞZINDAN SİGARAYI DÜŞÜRMEDİ

        Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde marketin kapısının önüne çıkan M.D. sigara yakmaya çalıştığı sırada gelen aracın hızla kendisine çarptığı ve marketin içine doğru savurduğu görüldü. Yerden kalkan M.D.'nin aracın şoför koltuğundaki L.Ö.'nün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da görüntüde yer aldı. Yaralanan M.D.'nin olay boyunca ağzındaki sigarayı düşürmemesi ise dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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