Husumetlisini aracıyla çarpıp yaraladı; o anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR'da çalıştığı akaryakıt istasyonunun marketi önünde beklerken, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen L.Ö.'nün (38) hafif ticari aracıyla çarptığı M.D., yaralandı. Aracın marketin içine daldığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde saat 09.00 sıralarında akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıktı. O sırada husumetlisi olduğu iddia edilen L.Ö. kullandığı hafif ticari aracı M.D.'nin üzerine sürdü. M.D. kapının önünde beklediği sırada L.Ö. araçla çarptı. Motor kaputunun üstüne düşen M.D., araçla birlikte marketten içeri girdi. Çarpma sonucu dizinden yaralanan M.D., yerden kalkıp aracın düşen plakasını alarak L.Ö.'nün üzerine yürüdü. Kavga, araya girenler tarafından önlendi. Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.'yi ambulans ile hastaneye götürdü. M.D. ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayeti üzerine L.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.